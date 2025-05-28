Ціна Acid Toad (TOAD)
Поточна ціна Acid Toad (TOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123,04K USD. Ціна TOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Acid Toad:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Acid Toad протягом дня — +0,36%
- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Acid Toad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Acid Toad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Acid Toad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Acid Toad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,36%
|30 днів
|$ 0
|+21,41%
|60 днів
|$ 0
|+47,09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Acid Toad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
+0,36%
-19,83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
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