Актуальна ціна Acid AI сьогодні становить 0,00001768 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ACID до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ACID на MEXC вже зараз.

Логотип Acid AI

Ціна Acid AI (ACID)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ACID до USD:

+0,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
USD
Графік ціни Acid AI (ACID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:59:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Acid AI (ACID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000173
$ 0,0000173
Мін. за 24 год
$ 0,00001785
$ 0,00001785
Макс. за 24 год

$ 0,0000173
$ 0,0000173

$ 0,00001785
$ 0,00001785

$ 0,00691688
$ 0,00691688

$ 0,00001558
$ 0,00001558

-0,54%

+0,88%

+2,30%

+2,30%

Актуальна ціна Acid AI (ACID) становить $0,00001768. За останні 24 години ACID торгувався між мінімумом у $ 0,0000173 і максимумом у $ 0,00001785, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ACID становить $ 0,00691688, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001558.

Що стосується короткострокових результатів, то ACID змінився на -0,54% за останню годину, +0,88% за 24 години та на +2,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Acid AI (ACID)

$ 17,68K
$ 17,68K

$ 17,68K
$ 17,68K

999,94M
999,94M

999 942 247,238062
999 942 247,238062

Поточна ринкова капіталізація Acid AI — $ 17,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACID — 999,94M, зі загальною пропозицією 999942247.238062. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,68K.

Історія ціни Acid AI (ACID) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Acid AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Acid AI до USD становила $ -0,0000048389.
За останні 60 днів зміна ціни Acid AI до USD становила $ -0,0000084266.
За останні 90 днів зміна ціни Acid AI до USD становила $ -0,0015005105732243191.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,88%
30 днів$ -0,0000048389-27,36%
60 днів$ -0,0000084266-47,66%
90 днів$ -0,0015005105732243191-98,83%

Що таке Acid AI (ACID)

Acid Assistant is your AI-powered browser co-pilot that automates everything from everyday Web2 tasks to sophisticated Web3 workflows on the Solana blockchain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Acid AI (USD)

Скільки коштуватиме Acid AI (ACID) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Acid AI (ACID) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Acid AI.

Перегляньте прогноз ціни Acid AI вже зараз!

ACID до місцевих валют

Токеноміка Acid AI (ACID)

Розуміння токеноміки Acid AI (ACID) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ACID зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Acid AI (ACID)

Скільки сьогодні коштує Acid AI (ACID)?
Актуальна ціна ACID у USD становить 0,00001768 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ACID до USD?
Поточна ціна ACID до USD — $ 0,00001768. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Acid AI?
Ринкова капіталізація ACID — $ 17,68K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ACID?
Циркуляційна пропозиція ACID — 999,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ACID?
ACID досяг історичної максимальної ціни у 0,00691688 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ACID?
Історична мінімальна ціна ACID становила 0,00001558 USD.
Який обсяг торгівлі ACID?
Актуальний обсяг торгівлі ACID за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ACID цього року?
ACID може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ACID для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Acid AI (ACID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 062,84

$3 949,42

$0,16933

$192,14

$19,4376

$3 949,42

$111 062,84

$192,14

$2,4401

$1 124,99

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6449

$0,00000715

$55,20

$0,0004167

$0,5754

