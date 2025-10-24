Інформація щодо ціни Acid AI (ACID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000173 $ 0,0000173 $ 0,0000173 Мін. за 24 год $ 0,00001785 $ 0,00001785 $ 0,00001785 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000173$ 0,0000173 $ 0,0000173 Макс. за 24 год $ 0,00001785$ 0,00001785 $ 0,00001785 Рекордний максимум $ 0,00691688$ 0,00691688 $ 0,00691688 Найнижча ціна $ 0,00001558$ 0,00001558 $ 0,00001558 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +0,88% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,30%

Актуальна ціна Acid AI (ACID) становить $0,00001768. За останні 24 години ACID торгувався між мінімумом у $ 0,0000173 і максимумом у $ 0,00001785, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ACID становить $ 0,00691688, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001558.

Що стосується короткострокових результатів, то ACID змінився на -0,54% за останню годину, +0,88% за 24 години та на +2,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Acid AI (ACID)

Ринкова капіталізація $ 17,68K$ 17,68K $ 17,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,68K$ 17,68K $ 17,68K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 942 247,238062 999 942 247,238062 999 942 247,238062

Поточна ринкова капіталізація Acid AI — $ 17,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACID — 999,94M, зі загальною пропозицією 999942247.238062. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,68K.