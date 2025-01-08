Сьогоднішня ціна ACHI INU (ACHI)

Поточна ціна ACHI INU (ACHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.34K USD. Ціна ACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ACHI INU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.16 USD

- зміна ціни ACHI INU протягом дня — -8.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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