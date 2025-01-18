Ціна Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA)
Поточна ціна Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA) сьогодні становить 0.512392 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STZETA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Accumulated Finance Staked ZETA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD
- зміна ціни Accumulated Finance Staked ZETA протягом дня — -5.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Accumulated Finance Staked ZETA до USD становила $ -0.0303489753689112.
За останні 30 днів зміна ціни Accumulated Finance Staked ZETA до USD становила $ -0.0780691211.
За останні 60 днів зміна ціни Accumulated Finance Staked ZETA до USD становила $ -0.1370315545.
За останні 90 днів зміна ціни Accumulated Finance Staked ZETA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0303489753689112
|-5.59%
|30 днів
|$ -0.0780691211
|-15.23%
|60 днів
|$ -0.1370315545
|-26.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Accumulated Finance Staked ZETA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.82%
-5.59%
-2.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Accumulated Finance is a Omnichain Modular Liquid Staking Protocol, designed to maximize the yield, liquidity, and utility of staked tokens across various blockchain networks. It empowers users with innovative financial tools and DeFi integrations to manage and leverage their staked assets efficiently. With Accumulated Finance, you can mint Liquid Staking Tokens (LSTs) that represent your staked assets. These LSTs are designed to be freely traded on the market and can be easily redeemed back to the original token, providing unparalleled liquidity to staked assets.
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