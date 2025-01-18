Сьогоднішня ціна Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA)

Поточна ціна Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA) сьогодні становить 0.512392 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STZETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Accumulated Finance Staked ZETA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD

- зміна ціни Accumulated Finance Staked ZETA протягом дня — -5.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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