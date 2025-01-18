Ціна Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA)
Поточна ціна Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA) сьогодні становить 0.73681 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STMANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Accumulated Finance Staked MANTA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 314.37 USD
- зміна ціни Accumulated Finance Staked MANTA протягом дня — -8.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін STMANTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STMANTA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Accumulated Finance Staked MANTA до USD становила $ -0.0656293227667911.
За останні 30 днів зміна ціни Accumulated Finance Staked MANTA до USD становила $ -0.1326882078.
За останні 60 днів зміна ціни Accumulated Finance Staked MANTA до USD становила $ -0.0460490776.
За останні 90 днів зміна ціни Accumulated Finance Staked MANTA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0656293227667911
|-8.17%
|30 днів
|$ -0.1326882078
|-18.00%
|60 днів
|$ -0.0460490776
|-6.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Accumulated Finance Staked MANTA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
-8.17%
-5.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Accumulated Finance is a Omnichain Modular Liquid Staking Protocol, designed to maximize the yield, liquidity, and utility of staked tokens across various blockchain networks. It empowers users with innovative financial tools and DeFi integrations to manage and leverage their staked assets efficiently. With Accumulated Finance, you can mint Liquid Staking Tokens (LSTs) that represent your staked assets. These LSTs are designed to be freely traded on the market and can be easily redeemed back to the original token, providing unparalleled liquidity to staked assets.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STMANTA до AUD
A$1.1862641
|1 STMANTA до GBP
￡0.6041842
|1 STMANTA до EUR
€0.7147057
|1 STMANTA до USD
$0.73681
|1 STMANTA до MYR
RM3.315645
|1 STMANTA до TRY
₺26.1051783
|1 STMANTA до JPY
¥115.1781392
|1 STMANTA до RUB
₽75.5156569
|1 STMANTA до INR
₹63.7930098
|1 STMANTA до IDR
Rp12,078.8505264
|1 STMANTA до PHP
₱43.1402255
|1 STMANTA до EGP
￡E.37.135224
|1 STMANTA до BRL
R$4.494541
|1 STMANTA до CAD
C$1.0610064
|1 STMANTA до BDT
৳89.522415
|1 STMANTA до NGN
₦1,147.6773603
|1 STMANTA до UAH
₴31.0270691
|1 STMANTA до VES
Bs39.78774
|1 STMANTA до PKR
Rs205.4078918
|1 STMANTA до KZT
₸391.0840118
|1 STMANTA до THB
฿25.3388959
|1 STMANTA до TWD
NT$24.2336809
|1 STMANTA до CHF
Fr0.6704971
|1 STMANTA до HKD
HK$5.7323818
|1 STMANTA до MAD
.د.م7.3975724