Сьогоднішня ціна Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA)

Поточна ціна Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA) сьогодні становить 0.73681 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STMANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Accumulated Finance Staked MANTA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 314.37 USD

- зміна ціни Accumulated Finance Staked MANTA протягом дня — -8.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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