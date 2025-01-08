Ціна Accord AI (ACCORD)
Поточна ціна Accord AI (ACCORD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.13K USD. Ціна ACCORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Accord AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 532.02 USD
- зміна ціни Accord AI протягом дня — -7.37%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін ACCORD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ACCORD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Accord AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Accord AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Accord AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Accord AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.37%
|30 днів
|$ 0
|-32.85%
|60 днів
|$ 0
|-22.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Accord AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-7.37%
-12.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🪙 Accord AI: Revolutionizing Crypto Trading on Discord Step into the future of cryptocurrency with Accord AI, the first-ever crypto-specialized AI seamlessly integrated into Discord. Transform your trading experience with the ultimate CEX trading bot designed to bring the power of real-time trading, portfolio management, and secure cross-chain swaps directly to your Discord server. 🪙 Trade on CEX with Ease: Access global liquidity and trade on multiple top-tier exchanges like Binance, KuCoin, and more, directly from Discord—all without the hassle of KYC. Experience the freedom and efficiency of trading on your terms. 🪙 Comprehensive Token Audits: Instantly audit any token to identify security risks, rug pulls, or honeypots. With Accord AI, you have the insights you need to make informed and safe investment decisions. 🪙 Instant Price Fetching: Get up-to-the-second price information for any crypto asset. Whether it’s a trending token or a niche asset, Accord AI provides the market data you need when you need it. 🪙 Social Discovery for Tokens: Uncover and connect with the official social media channels for any token. Stay updated with the latest buzz and community discussions to keep your finger on the pulse of the crypto world. 🪙 Effortless Portfolio Management: View and manage the entire portfolio of any wallet directly within Discord. Accord AI helps you keep track of assets and make strategic decisions with confidence. 🪙 Seamless Cross-Chain Swaps: Execute secure, privacy-focused trades across different blockchain networks effortlessly. Accord AI simplifies complex transactions, saving you time and effort. 🪙 Holding $ACCORD is your key to unlocking a wealth of exclusive benefits within the Accord AI ecosystem. Here’s why you should be part of this exciting journey:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ACCORD до AUD
A$--
|1 ACCORD до GBP
￡--
|1 ACCORD до EUR
€--
|1 ACCORD до USD
$--
|1 ACCORD до MYR
RM--
|1 ACCORD до TRY
₺--
|1 ACCORD до JPY
¥--
|1 ACCORD до RUB
₽--
|1 ACCORD до INR
₹--
|1 ACCORD до IDR
Rp--
|1 ACCORD до PHP
₱--
|1 ACCORD до EGP
￡E.--
|1 ACCORD до BRL
R$--
|1 ACCORD до CAD
C$--
|1 ACCORD до BDT
৳--
|1 ACCORD до NGN
₦--
|1 ACCORD до UAH
₴--
|1 ACCORD до VES
Bs--
|1 ACCORD до PKR
Rs--
|1 ACCORD до KZT
₸--
|1 ACCORD до THB
฿--
|1 ACCORD до TWD
NT$--
|1 ACCORD до CHF
Fr--
|1 ACCORD до HKD
HK$--
|1 ACCORD до MAD
.د.م--