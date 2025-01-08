Сьогоднішня ціна Accord AI (ACCORD)

Поточна ціна Accord AI (ACCORD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.13K USD. Ціна ACCORD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Accord AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 532.02 USD

- зміна ціни Accord AI протягом дня — -7.37%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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