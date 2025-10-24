Інформація щодо ціни Accenture xStock (ACNX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 245,84 $ 245,84 $ 245,84 Мін. за 24 год $ 251,72 $ 251,72 $ 251,72 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 245,84$ 245,84 $ 245,84 Макс. за 24 год $ 251,72$ 251,72 $ 251,72 Рекордний максимум $ 269,57$ 269,57 $ 269,57 Найнижча ціна $ 229,44$ 229,44 $ 229,44 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,86%

Актуальна ціна Accenture xStock (ACNX) становить $250,07. За останні 24 години ACNX торгувався між мінімумом у $ 245,84 і максимумом у $ 251,72, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ACNX становить $ 269,57, тоді як його історичний мінімум — $ 229,44.

Що стосується короткострокових результатів, то ACNX змінився на -0,00% за останню годину, +0,81% за 24 години та на +6,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Accenture xStock (ACNX)

Ринкова капіталізація $ 145,92K$ 145,92K $ 145,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,53M$ 5,53M $ 5,53M Циркуляційне постачання 583,52 583,52 583,52 Загальна пропозиція 22 100,0 22 100,0 22 100,0

Поточна ринкова капіталізація Accenture xStock — $ 145,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACNX — 583,52, зі загальною пропозицією 22100.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,53M.