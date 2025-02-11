Ціна ACC (ACC)
Поточна ціна ACC (ACC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ACC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.46 USD
- зміна ціни ACC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ACC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ACC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ACC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ACC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ACC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ACC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+29.28%
|60 днів
|$ 0
|+0.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ACC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Effective AI is the open infrastructure for AI acceleration.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ACC до AUD
A$--
|1 ACC до GBP
￡--
|1 ACC до EUR
€--
|1 ACC до USD
$--
|1 ACC до MYR
RM--
|1 ACC до TRY
₺--
|1 ACC до JPY
¥--
|1 ACC до RUB
₽--
|1 ACC до INR
₹--
|1 ACC до IDR
Rp--
|1 ACC до PHP
₱--
|1 ACC до EGP
￡E.--
|1 ACC до BRL
R$--
|1 ACC до CAD
C$--
|1 ACC до BDT
৳--
|1 ACC до NGN
₦--
|1 ACC до UAH
₴--
|1 ACC до VES
Bs--
|1 ACC до PKR
Rs--
|1 ACC до KZT
₸--
|1 ACC до THB
฿--
|1 ACC до TWD
NT$--
|1 ACC до CHF
Fr--
|1 ACC до HKD
HK$--
|1 ACC до MAD
.د.م--