Ціна Academic Labs (AAX)
Поточна ціна Academic Labs (AAX) сьогодні становить 0.01733716 USD з ринковою капіталізацією $ 207.88K USD. Ціна AAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Academic Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.02K USD
- зміна ціни Academic Labs протягом дня — +2.23%
- циркуляційна пропозиція – 11.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Academic Labs до USD становила $ +0.0003775.
За останні 30 днів зміна ціни Academic Labs до USD становила $ -0.0067535918.
За останні 60 днів зміна ціни Academic Labs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Academic Labs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003775
|+2.23%
|30 днів
|$ -0.0067535918
|-38.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Academic Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
+2.23%
+10.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Academic Labs is the first EduFi ecosystem to enhance personalization and ownership in sharing knowledge and skills on Solana. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together. Academic Labs is now driving 4 major initiatives: 1. Academic Labs Platform: A gamified learning platform, where the users can acquire and share knowledge and skills. 2. Wealth X Academy: A crypto training and DeFi Academy platform that brings in more form of education, such as interactive livestream. 3. AAX Project Education Initiative: Incubate and foster high-quality projects to educate their users via course creation, gamified design, and user incentives. 4. AAX World: An offline initiative that Academic Labs conducts with 10+ universities across the world, empowering the DIDs and token influence offline.
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