Сьогоднішня ціна Academic Labs (AAX)

Поточна ціна Academic Labs (AAX) сьогодні становить 0.01733716 USD з ринковою капіталізацією $ 207.88K USD. Ціна AAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Academic Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.02K USD

- зміна ціни Academic Labs протягом дня — +2.23%

- циркуляційна пропозиція – 11.99M USD

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