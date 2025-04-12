Ціна Abyss World (AWT)
Поточна ціна Abyss World (AWT) сьогодні становить 0.00000602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abyss World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.36K USD
- зміна ціни Abyss World протягом дня — +10.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AWT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AWT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abyss World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Abyss World до USD становила $ -0.0000013634.
За останні 60 днів зміна ціни Abyss World до USD становила $ -0.0000024148.
За останні 90 днів зміна ціни Abyss World до USD становила $ -0.000010450955659626798.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.48%
|30 днів
|$ -0.0000013634
|-22.64%
|60 днів
|$ -0.0000024148
|-40.11%
|90 днів
|$ -0.000010450955659626798
|-63.45%
Останній аналіз цін Abyss World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
+10.48%
-4.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Abyss World is an Open-World Dark Fantasy Action-RPG on Sui Network and Polygon, and is 3 years of indie work by Metagame Industries and being backed by Microsoft, AMD, EPIC & IGN. Abyss World has already surpassed 100,000 Steam wishlist players, which is a huge milestone in the web2 gaming world. Thus, as a game with the potential to break through the wall between two spaces, our goal is to attract 1 million players. Mainstream stands for more than 1 billion global gamers accustomed to centralized game ecosystems and distribution systems on the mass market. Backed by Microsoft, AMD, Epic Games and IGN, Abyss World will implement a similar approach to mainstream marketing. As the best-in-class quality game, Abyss World will attract hundreds of traditional gamers into the Web3 space. Besides, we will also partner with influencers and institutions with massive followings in the crypto space to draw Web3 users. Our mission is to start making mainstream users aware of the benefits of web3 gaming, educating them on how owning a piece of a game empowers their chance to define their own economic opportunities. Most importantly, to give them the same quality of gaming experience that they would expect from any mainstream AAA studio.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AWT до VND
₫0.15435882
|1 AWT до AUD
A$0.0000095718
|1 AWT до GBP
￡0.0000045752
|1 AWT до EUR
€0.0000052976
|1 AWT до USD
$0.00000602
|1 AWT до MYR
RM0.0000266084
|1 AWT до TRY
₺0.0002291212
|1 AWT до JPY
¥0.0008639302
|1 AWT до RUB
₽0.0005009844
|1 AWT до INR
₹0.0005188638
|1 AWT до IDR
Rp0.1003332932
|1 AWT до KRW
₩0.008551109
|1 AWT до PHP
₱0.0003442236
|1 AWT до EGP
￡E.0.0003087056
|1 AWT до BRL
R$0.0000352772
|1 AWT до CAD
C$0.0000083076
|1 AWT до BDT
৳0.000729925
|1 AWT до NGN
₦0.0095707164
|1 AWT до UAH
₴0.0002486862
|1 AWT до VES
Bs0.00042742
|1 AWT до PKR
Rs0.0016843358
|1 AWT до KZT
₸0.0031046344
|1 AWT до THB
฿0.0002014894
|1 AWT до TWD
NT$0.0001948674
|1 AWT до AED
د.إ0.0000220934
|1 AWT до CHF
Fr0.0000048762
|1 AWT до HKD
HK$0.000046655
|1 AWT до MAD
.د.م0.0000558656
|1 AWT до MXN
$0.0001222662