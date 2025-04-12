Сьогоднішня ціна Abyss World (AWT)

Поточна ціна Abyss World (AWT) сьогодні становить 0.00000602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Abyss World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.36K USD

- зміна ціни Abyss World протягом дня — +10.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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