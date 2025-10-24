Інформація щодо ціни Abuwtiyuw (ABU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01704449 $ 0,01704449 $ 0,01704449 Мін. за 24 год $ 0,01814229 $ 0,01814229 $ 0,01814229 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01704449$ 0,01704449 $ 0,01704449 Макс. за 24 год $ 0,01814229$ 0,01814229 $ 0,01814229 Рекордний максимум $ 0,261831$ 0,261831 $ 0,261831 Найнижча ціна $ 0,00714313$ 0,00714313 $ 0,00714313 Зміна ціни (за 1 год) -0,90% Зміна ціни (1 дн.) -2,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,74%

Актуальна ціна Abuwtiyuw (ABU) становить $0,0175835. За останні 24 години ABU торгувався між мінімумом у $ 0,01704449 і максимумом у $ 0,01814229, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ABU становить $ 0,261831, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00714313.

Що стосується короткострокових результатів, то ABU змінився на -0,90% за останню годину, -2,63% за 24 години та на +16,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Abuwtiyuw (ABU)

Ринкова капіталізація $ 17,58K$ 17,58K $ 17,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,58K$ 17,58K $ 17,58K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Abuwtiyuw — $ 17,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ABU — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,58K.