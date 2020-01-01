Токеноміка aBTC (ABTC) Дізнайтеся ключову інформацію про aBTC (ABTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація aBTC (ABTC) Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Офіційний вебсайт: https://www.echo-protocol.xyz Купити ABTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни aBTC (ABTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена aBTC (ABTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 283,55M $ 283,55M $ 283,55M Загальна пропозиція: $ 2,69K $ 2,69K $ 2,69K Циркуляційна пропозиція: $ 2,69K $ 2,69K $ 2,69K FDV (повністю розведена вартість): $ 283,55M $ 283,55M $ 283,55M Історичний максимум: $ 112 862 $ 112 862 $ 112 862 Історичний мінімум: $ 60 786 $ 60 786 $ 60 786 Поточна ціна: $ 105 559 $ 105 559 $ 105 559 Дізнайтеся більше про ціну aBTC (ABTC)

Токеноміка aBTC (ABTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки aBTC (ABTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ABTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ABTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ABTC, досліджуйте ціну токена ABTC в реальному часі!

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