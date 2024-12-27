Сьогоднішня ціна aBTC (ABTC)

Поточна ціна aBTC (ABTC) сьогодні становить 95,997 USD з ринковою капіталізацією $ 207.91M USD. Ціна ABTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності aBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.40K USD

- зміна ціни aBTC протягом дня — +2.21%

- циркуляційна пропозиція – 2.17K USD

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