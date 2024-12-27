Ціна aBTC (ABTC)
Поточна ціна aBTC (ABTC) сьогодні становить 95,997 USD з ринковою капіталізацією $ 207.91M USD. Ціна ABTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.40K USD
- зміна ціни aBTC протягом дня — +2.21%
- циркуляційна пропозиція – 2.17K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aBTC до USD становила $ +2,072.22.
За останні 30 днів зміна ціни aBTC до USD становила $ +5,715.0949977000.
За останні 60 днів зміна ціни aBTC до USD становила $ +47,709.9330180000.
За останні 90 днів зміна ціни aBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,072.22
|+2.21%
|30 днів
|$ +5,715.0949977000
|+5.95%
|60 днів
|$ +47,709.9330180000
|+49.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін aBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.44%
+2.21%
-1.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.
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