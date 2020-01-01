Токеноміка Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Офіційний вебсайт: https://dinero.xyz/ Купити ABSETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 808,20K $ 808,20K $ 808,20K Загальна пропозиція: $ 332,52 $ 332,52 $ 332,52 Циркуляційна пропозиція: $ 332,52 $ 332,52 $ 332,52 FDV (повністю розведена вартість): $ 808,20K $ 808,20K $ 808,20K Історичний максимум: $ 4 155,36 $ 4 155,36 $ 4 155,36 Історичний мінімум: $ 1 376,28 $ 1 376,28 $ 1 376,28 Поточна ціна: $ 2 430,06 $ 2 430,06 $ 2 430,06 Дізнайтеся більше про ціну Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

Токеноміка Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ABSETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ABSETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ABSETH, досліджуйте ціну токена ABSETH в реальному часі!

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