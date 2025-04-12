Ціна Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)
Поточна ціна Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) сьогодні становить 1,563.44 USD з ринковою капіталізацією $ 701.50K USD. Ціна ABSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abstract Liquid Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Abstract Liquid Staked ETH протягом дня — +1.41%
- циркуляційна пропозиція – 449.08 USD
Отримуйте оновлення цін ABSETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ABSETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abstract Liquid Staked ETH до USD становила $ +21.7.
За останні 30 днів зміна ціни Abstract Liquid Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Abstract Liquid Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Abstract Liquid Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +21.7
|+1.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Abstract Liquid Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+1.41%
-12.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ABSETH до VND
₫40,088,165.04
|1 ABSETH до AUD
A$2,485.8696
|1 ABSETH до GBP
￡1,188.2144
|1 ABSETH до EUR
€1,375.8272
|1 ABSETH до USD
$1,563.44
|1 ABSETH до MYR
RM6,910.4048
|1 ABSETH до TRY
₺59,504.5264
|1 ABSETH до JPY
¥224,400.5432
|1 ABSETH до RUB
₽130,109.4768
|1 ABSETH до INR
₹134,580.9152
|1 ABSETH до IDR
Rp26,057,322.9104
|1 ABSETH до KRW
₩2,220,788.348
|1 ABSETH до PHP
₱89,397.4992
|1 ABSETH до EGP
￡E.80,204.472
|1 ABSETH до BRL
R$9,161.7584
|1 ABSETH до CAD
C$2,157.5472
|1 ABSETH до BDT
৳190,004.8632
|1 ABSETH до NGN
₦2,497,501.5936
|1 ABSETH до UAH
₴64,726.416
|1 ABSETH до VES
Bs111,004.24
|1 ABSETH до PKR
Rs438,419.8448
|1 ABSETH до KZT
₸807,970.1576
|1 ABSETH до THB
฿52,328.3368
|1 ABSETH до TWD
NT$50,608.5528
|1 ABSETH до AED
د.إ5,737.8248
|1 ABSETH до CHF
Fr1,266.3864
|1 ABSETH до HKD
HK$12,116.66
|1 ABSETH до MAD
.د.م14,539.992
|1 ABSETH до MXN
$31,784.7352