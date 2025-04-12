Сьогоднішня ціна Absters Girl (ABBY)

Поточна ціна Absters Girl (ABBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 204.22K USD. Ціна ABBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Absters Girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Absters Girl протягом дня — +18.75%

- циркуляційна пропозиція – 994.88M USD

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