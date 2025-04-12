Ціна Absters Girl (ABBY)
Поточна ціна Absters Girl (ABBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 204.22K USD. Ціна ABBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Absters Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Absters Girl протягом дня — +18.75%
- циркуляційна пропозиція – 994.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Absters Girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Absters Girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Absters Girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Absters Girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Absters Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.37%
+18.75%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.
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