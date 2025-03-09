Ціна Abster (ABSTER)
Поточна ціна Abster (ABSTER) сьогодні становить 0.00452542 USD з ринковою капіталізацією $ 4.48M USD. Ціна ABSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.65K USD
- зміна ціни Abster протягом дня — -0.91%
- циркуляційна пропозиція – 990.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Abster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Abster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Abster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Abster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.40%
-0.91%
+138.11%
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