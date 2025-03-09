Сьогоднішня ціна Abster (ABSTER)

Поточна ціна Abster (ABSTER) сьогодні становить 0.00452542 USD з ринковою капіталізацією $ 4.48M USD. Ціна ABSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Abster:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.65K USD

- зміна ціни Abster протягом дня — -0.91%

- циркуляційна пропозиція – 990.49M USD

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