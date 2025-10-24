Інформація щодо ціни ABSGLORP (GLORP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,69%

Актуальна ціна ABSGLORP (GLORP) становить --. За останні 24 години GLORP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GLORP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GLORP змінився на -- за останню годину, +1,33% за 24 години та на -7,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ABSGLORP (GLORP)

Ринкова капіталізація $ 45,21K$ 45,21K $ 45,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,21K$ 45,21K $ 45,21K Циркуляційне постачання 993,32M 993,32M 993,32M Загальна пропозиція 993 319 009,7638245 993 319 009,7638245 993 319 009,7638245

Поточна ринкова капіталізація ABSGLORP — $ 45,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GLORP — 993,32M, зі загальною пропозицією 993319009.7638245. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,21K.