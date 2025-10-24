Інформація щодо ціни ABSCHAD (CHAD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -12,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,03%

Актуальна ціна ABSCHAD (CHAD) становить --. За останні 24 години CHAD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHAD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CHAD змінився на -- за останню годину, -12,11% за 24 години та на -23,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ABSCHAD (CHAD)

Ринкова капіталізація $ 33,80K$ 33,80K $ 33,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,80K$ 33,80K $ 33,80K Циркуляційне постачання 992,05M 992,05M 992,05M Загальна пропозиція 992 051 477,3167694 992 051 477,3167694 992 051 477,3167694

Поточна ринкова капіталізація ABSCHAD — $ 33,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHAD — 992,05M, зі загальною пропозицією 992051477.3167694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,80K.