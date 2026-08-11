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Поточна ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock сьогодні становить 15,86 USD. Ринкова капіталізація PPLTX становить 188 841 USD. Відстежуйте оновлення цін PPLTX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock сьогодні становить 15,86 USD. Ринкова капіталізація PPLTX становить 188 841 USD. Відстежуйте оновлення цін PPLTX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PPLTX

Інформація про ціну PPLTX

Що таке PPLTX

Офіційний вебсайт PPLTX

Токеноміка PPLTX

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Ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PPLTX до USD:

$15,86
$15,86$15,86
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:34:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock

Поточна ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) сьогодні становить $ 15,86, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PPLTX до USD становить $ 15,86 за PPLTX.

abrdn Physical Platinum Shares xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 188 841, з циркуляційною пропозицією у 11,90K PPLTX. Протягом останніх 24 годин PPLTX торгувався між $ 15,64 (мінімум) та $ 16,03 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2 000,03, тоді як історичний мінімум — $ 14,14.

У короткостроковій динаміці PPLTX змінився на -- за останню годину та на +5,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 704,90.

Ринкова інформація щодо abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

$ 188,84K
$ 188,84K$ 188,84K

$ 704,90
$ 704,90$ 704,90

$ 77,89M
$ 77,89M$ 77,89M

11,90K
11,90K 11,90K

4 910 090,865251596
4 910 090,865251596 4 910 090,865251596

Поточна ринкова капіталізація abrdn Physical Platinum Shares xStock — $ 188,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 704,90. Циркуляційна пропозиція PPLTX — 11,90K, зі загальною пропозицією 4910090.865251596. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,89M.

Історія ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 15,64
$ 15,64$ 15,64
Мін. за 24 год
$ 16,03
$ 16,03$ 16,03
Макс. за 24 год

$ 15,64
$ 15,64$ 15,64

$ 16,03
$ 16,03$ 16,03

$ 2 000,03
$ 2 000,03$ 2 000,03

$ 14,14
$ 14,14$ 14,14

--

-1,06%

+5,45%

+5,45%

Історія ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock до USD становила $ -0,16999999999999993.
За останні 30 днів зміна ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock до USD становила $ +1,1827801180.
За останні 60 днів зміна ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock до USD становила $ +0,1094308280.
За останні 90 днів зміна ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock до USD становила $ -0,003750564471408.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,16999999999999993-1,06%
30 днів$ +1,1827801180+7,46%
60 днів$ +0,1094308280+0,69%
90 днів$ -0,003750564471408-0,00%

Прогноз ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock

Прогноз ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PPLTX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне abrdn Physical Platinum Shares xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PPLTX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни abrdn Physical Platinum Shares xStock.

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Ресурс abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про abrdn Physical Platinum Shares xStock

Які торговельні права зараз має abrdn Physical Platinum Shares xStock?

Поточна ціна: ₴698.9732289991360000, з рухом ціни -1.06% за останні 24 години.

Чи привертає PPLTX увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок abrdn Physical Platinum Shares xStock?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо PPLTX?

З кількістю токенів 11903.88987023459 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як abrdn Physical Platinum Shares xStock порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴88144.2261787605280000 та ATL — ₴623.1703315288640000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують abrdn Physical Platinum Shares xStock сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність abrdn Physical Platinum Shares xStock.

Люди також запитують: Інші запитання про abrdn Physical Platinum Shares xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:34:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про abrdn Physical Platinum Shares xStock

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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