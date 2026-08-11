Сьогоднішня ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock

Поточна ціна abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) сьогодні становить $ 15,86, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PPLTX до USD становить $ 15,86 за PPLTX.

abrdn Physical Platinum Shares xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 188 841, з циркуляційною пропозицією у 11,90K PPLTX. Протягом останніх 24 годин PPLTX торгувався між $ 15,64 (мінімум) та $ 16,03 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2 000,03, тоді як історичний мінімум — $ 14,14.

У короткостроковій динаміці PPLTX змінився на -- за останню годину та на +5,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 704,90.

Ринкова інформація щодо abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

Ринкова капіталізація $ 188,84K$ 188,84K $ 188,84K Обсяг (за 24 год) $ 704,90$ 704,90 $ 704,90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 77,89M$ 77,89M $ 77,89M Циркуляційне постачання 11,90K 11,90K 11,90K Загальна пропозиція 4 910 090,865251596 4 910 090,865251596 4 910 090,865251596

Поточна ринкова капіталізація abrdn Physical Platinum Shares xStock — $ 188,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 704,90. Циркуляційна пропозиція PPLTX — 11,90K, зі загальною пропозицією 4910090.865251596. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,89M.