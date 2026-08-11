Сьогоднішня ціна abrdn Physical Palladium Shares xStock

Поточна ціна abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) сьогодні становить $ 25,84, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PALLX до USD становить $ 25,84 за PALLX.

abrdn Physical Palladium Shares xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 121 857, з циркуляційною пропозицією у 7,35K PALLX. Протягом останніх 24 годин PALLX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 163,0, тоді як історичний мінімум — $ 25,83.

У короткостроковій динаміці PALLX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 17,62.

Ринкова інформація щодо abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX)

Ринкова капіталізація $ 121,86K$ 121,86K $ 121,86K Обсяг (за 24 год) $ 17,62$ 17,62 $ 17,62 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,55M$ 49,55M $ 49,55M Циркуляційне постачання 7,35K 7,35K 7,35K Загальна пропозиція 3 241 363,067771273 3 241 363,067771273 3 241 363,067771273

Поточна ринкова капіталізація abrdn Physical Palladium Shares xStock — $ 121,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17,62. Циркуляційна пропозиція PALLX — 7,35K, зі загальною пропозицією 3241363.067771273. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,55M.