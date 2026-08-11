Сьогоднішня ціна Aborean

Поточна ціна Aborean (ABX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ABX до USD становить $ 0 за ABX.

Aborean наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 104 331, з циркуляційною пропозицією у 294,51M ABX. Протягом останніх 24 годин ABX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,158426, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ABX змінився на -1,58% за останню годину та на -22,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,70K.

Ринкова інформація щодо Aborean (ABX)

Ринкова капіталізація $ 104,33K$ 104,33K $ 104,33K Обсяг (за 24 год) $ 1,70K$ 1,70K $ 1,70K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 392,02K$ 392,02K $ 392,02K Циркуляційне постачання 294,51M 294,51M 294,51M Загальна пропозиція 1 106 607 727,605657 1 106 607 727,605657 1 106 607 727,605657

Поточна ринкова капіталізація Aborean — $ 104,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,70K. Циркуляційна пропозиція ABX — 294,51M, зі загальною пропозицією 1106607727.605657. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 392,02K.