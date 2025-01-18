Ціна Able Finance (ABLE)
Поточна ціна Able Finance (ABLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Able Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Able Finance протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Able Finance до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Able Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Able Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Able Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|0.00%
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Able Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For several years now, centralised finance has been struggling to attract the public, which has led to the emergence of new trading, savings and lending solutions through decentralised finance. Nevertheless, it is clear that most of these solutions are expensive (high gas fees), energy-intensive and difficult to use. ABLE Finance is a cost-effective and energy-efficient DeFi protocol designed to address these issues and offer a credible alternative to centralised finance.
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