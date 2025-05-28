Ціна Abi (ABI)
Поточна ціна Abi (ABI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,46K USD. Ціна ABI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Abi протягом дня — +3,99%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
Отримуйте оновлення цін ABI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ABI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Abi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Abi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Abi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,99%
|30 днів
|$ 0
|-1,43%
|60 днів
|$ 0
|-35,28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Abi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,11%
+3,99%
-20,73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ABI до VND
₫--
|1 ABI до AUD
A$--
|1 ABI до GBP
￡--
|1 ABI до EUR
€--
|1 ABI до USD
$--
|1 ABI до MYR
RM--
|1 ABI до TRY
₺--
|1 ABI до JPY
¥--
|1 ABI до RUB
₽--
|1 ABI до INR
₹--
|1 ABI до IDR
Rp--
|1 ABI до KRW
₩--
|1 ABI до PHP
₱--
|1 ABI до EGP
￡E.--
|1 ABI до BRL
R$--
|1 ABI до CAD
C$--
|1 ABI до BDT
৳--
|1 ABI до NGN
₦--
|1 ABI до UAH
₴--
|1 ABI до VES
Bs--
|1 ABI до PKR
Rs--
|1 ABI до KZT
₸--
|1 ABI до THB
฿--
|1 ABI до TWD
NT$--
|1 ABI до AED
د.إ--
|1 ABI до CHF
Fr--
|1 ABI до HKD
HK$--
|1 ABI до MAD
.د.م--
|1 ABI до MXN
$--