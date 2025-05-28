Сьогоднішня ціна Abi (ABI)

Поточна ціна Abi (ABI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,46K USD. Ціна ABI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Abi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Abi протягом дня — +3,99%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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