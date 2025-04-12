Сьогоднішня ціна ABE CTO (ABE)

Поточна ціна ABE CTO (ABE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 892.86K USD. Ціна ABE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ABE CTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ABE CTO протягом дня — +4.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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