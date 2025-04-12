Ціна ABE CTO (ABE)
Поточна ціна ABE CTO (ABE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 892.86K USD. Ціна ABE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ABE CTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ABE CTO протягом дня — +4.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ABE CTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ABE CTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ABE CTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ABE CTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ABE CTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
+4.10%
-11.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.
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