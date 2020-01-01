Токеноміка ABDS Token (ABDS) Дізнайтеся ключову інформацію про ABDS Token (ABDS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ABDS Token (ABDS) Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions. Офіційний вебсайт: https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/ Whitepaper: https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf Купити ABDS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ABDS Token (ABDS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ABDS Token (ABDS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,06K $ 29,06K $ 29,06K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 14,82M $ 14,82M $ 14,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 196,06K $ 196,06K $ 196,06K Історичний максимум: $ 1,36 $ 1,36 $ 1,36 Історичний мінімум: $ 0,00095419 $ 0,00095419 $ 0,00095419 Поточна ціна: $ 0,00196062 $ 0,00196062 $ 0,00196062 Дізнайтеся більше про ціну ABDS Token (ABDS)

Токеноміка ABDS Token (ABDS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ABDS Token (ABDS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ABDS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ABDS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ABDS, досліджуйте ціну токена ABDS в реальному часі!

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