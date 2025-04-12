Ціна ABDS Token (ABDS)
Поточна ціна ABDS Token (ABDS) сьогодні становить 0.00142351 USD з ринковою капіталізацією $ 21.35K USD. Ціна ABDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ABDS Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ABDS Token протягом дня — +12.57%
- циркуляційна пропозиція – 15.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ABDS Token до USD становила $ +0.000159.
За останні 30 днів зміна ціни ABDS Token до USD становила $ -0.0013797624.
За останні 60 днів зміна ціни ABDS Token до USD становила $ -0.0014016855.
За останні 90 днів зміна ціни ABDS Token до USD становила $ -0.14933683208759603.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000159
|+12.57%
|30 днів
|$ -0.0013797624
|-96.92%
|60 днів
|$ -0.0014016855
|-98.46%
|90 днів
|$ -0.14933683208759603
|-99.05%
Останній аналіз цін ABDS Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+12.57%
-63.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.
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