Сьогоднішня ціна ABDS Token (ABDS)

Поточна ціна ABDS Token (ABDS) сьогодні становить 0.00142351 USD з ринковою капіталізацією $ 21.35K USD. Ціна ABDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ABDS Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ABDS Token протягом дня — +12.57%

- циркуляційна пропозиція – 15.01M USD

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