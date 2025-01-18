Ціна abcPHAR (ABCPHAR)
Поточна ціна abcPHAR (ABCPHAR) сьогодні становить 181.07 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABCPHAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності abcPHAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.87K USD
- зміна ціни abcPHAR протягом дня — +3.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ABCPHAR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ABCPHAR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни abcPHAR до USD становила $ +6.65.
За останні 30 днів зміна ціни abcPHAR до USD становила $ -39.2329257890.
За останні 60 днів зміна ціни abcPHAR до USD становила $ +62.5068849880.
За останні 90 днів зміна ціни abcPHAR до USD становила $ +136.40072337750274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +6.65
|+3.81%
|30 днів
|$ -39.2329257890
|-21.66%
|60 днів
|$ +62.5068849880
|+34.52%
|90 днів
|$ +136.40072337750274
|+305.36%
Останній аналіз цін abcPHAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.07%
+3.81%
+10.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A liquid version of the tokenized vePHAR from Pharaoh Exchange on Avalanche. abcPHAR enables holders to receive yield based on Abacus's voting power on Pharaoh and provides means to access more yield either through the Fee Distributor or autocompounder. abcPHAR holders do not have to vote or otherwise participate in the underlying dex and still get access to rewards from Pharaoh Exchange at a beneficial rate.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ABCPHAR до AUD
A$291.5227
|1 ABCPHAR до GBP
￡148.4774
|1 ABCPHAR до EUR
€175.6379
|1 ABCPHAR до USD
$181.07
|1 ABCPHAR до MYR
RM814.815
|1 ABCPHAR до TRY
₺6,437.0385
|1 ABCPHAR до JPY
¥28,308.4838
|1 ABCPHAR до RUB
₽18,559.675
|1 ABCPHAR до INR
₹15,678.8513
|1 ABCPHAR до IDR
Rp2,968,360.1808
|1 ABCPHAR до PHP
₱10,583.5415
|1 ABCPHAR до EGP
￡E.9,125.928
|1 ABCPHAR до BRL
R$1,091.8521
|1 ABCPHAR до CAD
C$260.7408
|1 ABCPHAR до BDT
৳22,000.005
|1 ABCPHAR до NGN
₦282,040.0641
|1 ABCPHAR до UAH
₴7,624.8577
|1 ABCPHAR до VES
Bs9,777.78
|1 ABCPHAR до PKR
Rs50,478.6946
|1 ABCPHAR до KZT
₸96,108.3346
|1 ABCPHAR до THB
฿6,232.4294
|1 ABCPHAR до TWD
NT$5,948.1495
|1 ABCPHAR до CHF
Fr164.7737
|1 ABCPHAR до HKD
HK$1,408.7246
|1 ABCPHAR до MAD
.د.م1,817.9428