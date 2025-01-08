Ціна abcde coin (ABCDE)
Поточна ціна abcde coin (ABCDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.60K USD. Ціна ABCDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності abcde coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82 USD
- зміна ціни abcde coin протягом дня — +0.31%
- циркуляційна пропозиція – 788.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни abcde coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни abcde coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни abcde coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни abcde coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.31%
|30 днів
|$ 0
|-9.33%
|60 днів
|$ 0
|-31.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін abcde coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.31%
+18.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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