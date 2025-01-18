Ціна abcCLEO (ABCCLEO)
Поточна ціна abcCLEO (ABCCLEO) сьогодні становить 63.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABCCLEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності abcCLEO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.85 USD
- зміна ціни abcCLEO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни abcCLEO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни abcCLEO до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни abcCLEO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни abcCLEO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0
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|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін abcCLEO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A liquid version of the tokenized veCLEO from Cleopatra Exchange. abcCLEO enables holders to receive yield based on Abacus's voting power on Cleopatra and provides means to access more yield either through the Fee Distributor or autocompounder. abcCLEO holders do not have to vote or otherwise participate in the underlying dex and still get access to rewards from Cleopatra Exchange at a beneficial rate.
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₴2,671.4584
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Rs17,685.8032
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NT$2,086.5416
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