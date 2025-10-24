Актуальна ціна AbbVie xStock сьогодні становить 228,66 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ABBVX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ABBVX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AbbVie xStock сьогодні становить 228,66 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ABBVX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ABBVX на MEXC вже зараз.

Ціна AbbVie xStock (ABBVX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ABBVX до USD:

$228,77
$228,77
-0,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни AbbVie xStock (ABBVX) в реальному часі
Інформація щодо ціни AbbVie xStock (ABBVX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 227,48
$ 227,48
Мін. за 24 год
$ 230,65
$ 230,65
Макс. за 24 год

$ 227,48
$ 227,48

$ 230,65
$ 230,65

$ 244,67
$ 244,67

$ 185,92
$ 185,92

+0,16%

-0,27%

+0,89%

+0,89%

Актуальна ціна AbbVie xStock (ABBVX) становить $228,66. За останні 24 години ABBVX торгувався між мінімумом у $ 227,48 і максимумом у $ 230,65, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ABBVX становить $ 244,67, тоді як його історичний мінімум — $ 185,92.

Що стосується короткострокових результатів, то ABBVX змінився на +0,16% за останню годину, -0,27% за 24 години та на +0,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AbbVie xStock (ABBVX)

$ 260,69K
$ 260,69K

--
--

$ 5,36M
$ 5,36M

1,14K
1,14K

23 400,0
23 400,0

Поточна ринкова капіталізація AbbVie xStock — $ 260,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ABBVX — 1,14K, зі загальною пропозицією 23400.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,36M.

Історія ціни AbbVie xStock (ABBVX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AbbVie xStock до USD становила $ -0,6196900893768.
За останні 30 днів зміна ціни AbbVie xStock до USD становила $ +5,9591997240.
За останні 60 днів зміна ціни AbbVie xStock до USD становила $ +21,6623108940.
За останні 90 днів зміна ціни AbbVie xStock до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,6196900893768-0,27%
30 днів$ +5,9591997240+2,61%
60 днів$ +21,6623108940+9,47%
90 днів$ 0--

Що таке AbbVie xStock (ABBVX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни AbbVie xStock (USD)

Скільки коштуватиме AbbVie xStock (ABBVX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AbbVie xStock (ABBVX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AbbVie xStock.

Перегляньте прогноз ціни AbbVie xStock вже зараз!

ABBVX до місцевих валют

Токеноміка AbbVie xStock (ABBVX)

Розуміння токеноміки AbbVie xStock (ABBVX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ABBVX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AbbVie xStock (ABBVX)

Скільки сьогодні коштує AbbVie xStock (ABBVX)?
Актуальна ціна ABBVX у USD становить 228,66 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ABBVX до USD?
Поточна ціна ABBVX до USD — $ 228,66. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AbbVie xStock?
Ринкова капіталізація ABBVX — $ 260,69K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ABBVX?
Циркуляційна пропозиція ABBVX — 1,14K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ABBVX?
ABBVX досяг історичної максимальної ціни у 244,67 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ABBVX?
Історична мінімальна ціна ABBVX становила 185,92 USD.
Який обсяг торгівлі ABBVX?
Актуальний обсяг торгівлі ABBVX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ABBVX цього року?
ABBVX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ABBVX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.