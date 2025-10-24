Інформація щодо ціни AbbVie xStock (ABBVX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 227,48 $ 227,48 $ 227,48 Мін. за 24 год $ 230,65 $ 230,65 $ 230,65 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 227,48$ 227,48 $ 227,48 Макс. за 24 год $ 230,65$ 230,65 $ 230,65 Рекордний максимум $ 244,67$ 244,67 $ 244,67 Найнижча ціна $ 185,92$ 185,92 $ 185,92 Зміна ціни (за 1 год) +0,16% Зміна ціни (1 дн.) -0,27% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,89%

Актуальна ціна AbbVie xStock (ABBVX) становить $228,66. За останні 24 години ABBVX торгувався між мінімумом у $ 227,48 і максимумом у $ 230,65, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ABBVX становить $ 244,67, тоді як його історичний мінімум — $ 185,92.

Що стосується короткострокових результатів, то ABBVX змінився на +0,16% за останню годину, -0,27% за 24 години та на +0,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AbbVie xStock (ABBVX)

Ринкова капіталізація $ 260,69K$ 260,69K $ 260,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,36M$ 5,36M $ 5,36M Циркуляційне постачання 1,14K 1,14K 1,14K Загальна пропозиція 23 400,0 23 400,0 23 400,0

Поточна ринкова капіталізація AbbVie xStock — $ 260,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ABBVX — 1,14K, зі загальною пропозицією 23400.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,36M.