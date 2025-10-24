Інформація щодо ціни Abbott xStock (ABTX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 126,28 $ 126,28 $ 126,28 Мін. за 24 год $ 128,58 $ 128,58 $ 128,58 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 126,28$ 126,28 $ 126,28 Макс. за 24 год $ 128,58$ 128,58 $ 128,58 Рекордний максимум $ 1 994,74$ 1 994,74 $ 1 994,74 Найнижча ціна $ 124,89$ 124,89 $ 124,89 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -1,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,88%

Актуальна ціна Abbott xStock (ABTX) становить $126,32. За останні 24 години ABTX торгувався між мінімумом у $ 126,28 і максимумом у $ 128,58, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ABTX становить $ 1 994,74, тоді як його історичний мінімум — $ 124,89.

Що стосується короткострокових результатів, то ABTX змінився на -0,00% за останню годину, -1,73% за 24 години та на -0,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Abbott xStock (ABTX)

Ринкова капіталізація $ 157,13K$ 157,13K $ 157,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,04M$ 3,04M $ 3,04M Циркуляційне постачання 1,24K 1,24K 1,24K Загальна пропозиція 24 050,0 24 050,0 24 050,0

Поточна ринкова капіталізація Abbott xStock — $ 157,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ABTX — 1,24K, зі загальною пропозицією 24050.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,04M.