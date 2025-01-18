Ціна Abble (AABL)
Поточна ціна Abble (AABL) сьогодні становить 0.00146587 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AABL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abble:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.07K USD
- зміна ціни Abble протягом дня — -8.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abble до USD становила $ -0.000129674524786798.
За останні 30 днів зміна ціни Abble до USD становила $ -0.0000582058.
За останні 60 днів зміна ціни Abble до USD становила $ -0.0009509797.
За останні 90 днів зміна ціни Abble до USD становила $ -0.005155310286671549.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000129674524786798
|-8.12%
|30 днів
|$ -0.0000582058
|-3.97%
|60 днів
|$ -0.0009509797
|-64.87%
|90 днів
|$ -0.005155310286671549
|-77.86%
Останній аналіз цін Abble: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-8.12%
+30.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"I want to put a ding in the memeverse" — Stev Jabs $AABL
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