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Ціна Abacus liveTHE (LIVETHE)

USD

Графік ціни Abacus liveTHE (LIVETHE) в реальному часі

$0.538591
$0.538591$0.538591
+2.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Abacus liveTHE (LIVETHE)

Поточна ціна Abacus liveTHE (LIVETHE) сьогодні становить 0.538591 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIVETHE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abacus liveTHE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 388.21K USD
- зміна ціни Abacus liveTHE протягом дня — +2.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Abacus liveTHE (LIVETHE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ +0.0148562.
За останні 30 днів зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ -0.1808283196.
За останні 60 днів зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ +1.2456062458.
За останні 90 днів зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ +0.32047976750017944.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0148562+2.84%
30 днів$ -0.1808283196-33.57%
60 днів$ +1.2456062458+231.27%
90 днів$ +0.32047976750017944+146.93%

Аналіз цін Abacus liveTHE (LIVETHE)

Останній аналіз цін Abacus liveTHE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.508601
$ 0.508601$ 0.508601

$ 0.553539
$ 0.553539$ 0.553539

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

-1.78%

+2.84%

-16.31%

Ринкова інформація Abacus liveTHE (LIVETHE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 388.21K
$ 388.21K$ 388.21K

0.00
0.00 0.00

Що таке Abacus liveTHE ( LIVETHE)

A liquid wrapper for veTHE that gives access to THENA's yields without locking.

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Ресурс Abacus liveTHE (LIVETHE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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