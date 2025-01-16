Сьогоднішня ціна Abacus liveTHE (LIVETHE)

Поточна ціна Abacus liveTHE (LIVETHE) сьогодні становить 0.538591 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIVETHE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Abacus liveTHE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 388.21K USD

- зміна ціни Abacus liveTHE протягом дня — +2.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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