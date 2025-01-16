Ціна Abacus liveTHE (LIVETHE)
Поточна ціна Abacus liveTHE (LIVETHE) сьогодні становить 0.538591 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIVETHE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abacus liveTHE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 388.21K USD
- зміна ціни Abacus liveTHE протягом дня — +2.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LIVETHE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LIVETHE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ +0.0148562.
За останні 30 днів зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ -0.1808283196.
За останні 60 днів зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ +1.2456062458.
За останні 90 днів зміна ціни Abacus liveTHE до USD становила $ +0.32047976750017944.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0148562
|+2.84%
|30 днів
|$ -0.1808283196
|-33.57%
|60 днів
|$ +1.2456062458
|+231.27%
|90 днів
|$ +0.32047976750017944
|+146.93%
Останній аналіз цін Abacus liveTHE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.78%
+2.84%
-16.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A liquid wrapper for veTHE that gives access to THENA's yields without locking.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LIVETHE до AUD
A$0.8617456
|1 LIVETHE до GBP
￡0.43625871
|1 LIVETHE до EUR
€0.52243327
|1 LIVETHE до USD
$0.538591
|1 LIVETHE до MYR
RM2.41827359
|1 LIVETHE до TRY
₺19.09305095
|1 LIVETHE до JPY
¥84.31103514
|1 LIVETHE до RUB
₽55.37254071
|1 LIVETHE до INR
₹46.5342624
|1 LIVETHE до IDR
Rp8,829.35924304
|1 LIVETHE до PHP
₱31.48602986
|1 LIVETHE до EGP
￡E.27.16653004
|1 LIVETHE до BRL
R$3.25308964
|1 LIVETHE до CAD
C$0.77018513
|1 LIVETHE до BDT
৳65.14796736
|1 LIVETHE до NGN
₦837.6167232
|1 LIVETHE до UAH
₴22.66390928
|1 LIVETHE до VES
Bs28.545323
|1 LIVETHE до PKR
Rs149.98143577
|1 LIVETHE до KZT
₸284.36527618
|1 LIVETHE до THB
฿18.6352486
|1 LIVETHE до TWD
NT$17.74657345
|1 LIVETHE до CHF
Fr0.49011781
|1 LIVETHE до HKD
HK$4.19023798
|1 LIVETHE до MAD
.د.م5.39129591