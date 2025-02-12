Сьогоднішня ціна AB DAO (AB)

Поточна ціна AB DAO (AB) сьогодні становить 0.01059385 USD з ринковою капіталізацією $ 468.17M USD. Ціна AB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AB DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.40M USD

- зміна ціни AB DAO протягом дня — +8.49%

- циркуляційна пропозиція – 44.11B USD

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