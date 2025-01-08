Сьогоднішня ціна Aavegotchi KEK (KEK)

Поточна ціна Aavegotchi KEK (KEK) сьогодні становить 0.00107585 USD з ринковою капіталізацією $ 41.09K USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aavegotchi KEK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.58 USD

- зміна ціни Aavegotchi KEK протягом дня — -8.38%

- циркуляційна пропозиція – 38.22M USD

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