Сьогоднішня ціна Aavegotchi

Поточна ціна Aavegotchi (GHST) сьогодні становить $ 0,044002, зі зміною 0,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GHST до USD становить $ 0,044002 за GHST.

Aavegotchi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 321 053, з циркуляційною пропозицією у 51,16M GHST. Протягом останніх 24 годин GHST торгувався між $ 0,04358647 (мінімум) та $ 0,0441689 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,63, тоді як історичний мінімум — $ 0,04220259.

У короткостроковій динаміці GHST змінився на -0,15% за останню годину та на -0,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 18,93K.

Ринкова інформація щодо Aavegotchi (GHST)

Ринкова капіталізація $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M Обсяг (за 24 год) $ 18,93K$ 18,93K $ 18,93K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M Циркуляційне постачання 51,16M 51,16M 51,16M Загальна пропозиція 52 747 802,71425598 52 747 802,71425598 52 747 802,71425598

Поточна ринкова капіталізація Aavegotchi — $ 2,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,93K. Циркуляційна пропозиція GHST — 51,16M, зі загальною пропозицією 52747802.71425598. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,32M.