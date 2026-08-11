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Поточна ціна Aavegotchi сьогодні становить 0,044002 USD. Ринкова капіталізація GHST становить 2 321 053 USD. Відстежуйте оновлення цін GHST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Aavegotchi сьогодні становить 0,044002 USD. Ринкова капіталізація GHST становить 2 321 053 USD. Відстежуйте оновлення цін GHST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GHST

Інформація про ціну GHST

Що таке GHST

Офіційний вебсайт GHST

Токеноміка GHST

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Ціна Aavegotchi (GHST)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GHST до USD:

$0,04360673
$0,04360673$0,04360673
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Aavegotchi (GHST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Aavegotchi

Поточна ціна Aavegotchi (GHST) сьогодні становить $ 0,044002, зі зміною 0,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GHST до USD становить $ 0,044002 за GHST.

Aavegotchi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 321 053, з циркуляційною пропозицією у 51,16M GHST. Протягом останніх 24 годин GHST торгувався між $ 0,04358647 (мінімум) та $ 0,0441689 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,63, тоді як історичний мінімум — $ 0,04220259.

У короткостроковій динаміці GHST змінився на -0,15% за останню годину та на -0,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 18,93K.

Ринкова інформація щодо Aavegotchi (GHST)

$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M

$ 18,93K
$ 18,93K$ 18,93K

$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M

51,16M
51,16M 51,16M

52 747 802,71425598
52 747 802,71425598 52 747 802,71425598

Поточна ринкова капіталізація Aavegotchi — $ 2,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,93K. Циркуляційна пропозиція GHST — 51,16M, зі загальною пропозицією 52747802.71425598. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,32M.

Історія ціни Aavegotchi у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04358647
$ 0,04358647$ 0,04358647
Мін. за 24 год
$ 0,0441689
$ 0,0441689$ 0,0441689
Макс. за 24 год

$ 0,04358647
$ 0,04358647$ 0,04358647

$ 0,0441689
$ 0,0441689$ 0,0441689

$ 3,63
$ 3,63$ 3,63

$ 0,04220259
$ 0,04220259$ 0,04220259

-0,15%

-0,38%

-0,38%

-0,38%

Історія ціни Aavegotchi (GHST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aavegotchi до USD становила $ -0,000172065822899491.
За останні 30 днів зміна ціни Aavegotchi до USD становила $ -0,0102720732.
За останні 60 днів зміна ціни Aavegotchi до USD становила $ -0,0116626420.
За останні 90 днів зміна ціни Aavegotchi до USD становила $ +0,000000000430290734.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000172065822899491-0,38%
30 днів$ -0,0102720732-23,34%
60 днів$ -0,0116626420-26,50%
90 днів$ +0,000000000430290734+0,00%

Прогноз ціни Aavegotchi

Прогноз ціни Aavegotchi (GHST) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GHST у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Aavegotchi (GHST) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Aavegotchi потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Aavegotchi у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GHST на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Aavegotchi.

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Ресурс Aavegotchi (GHST)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBase NativeEnergi Ecosystem

Про Aavegotchi

Яка ціна Aavegotchi у реальному часі?

Aavegotchi торгується за ціною ₴1.93940675475667232000, що вказує на зміну ціни на рівні -0.38% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є GHST сьогодні?

Волатильність ціни GHST протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Aavegotchi за останні 24 години?

Токен коливався між ₴1.9210920943138733552000 (низька ціна) і ₴1.946762942824689424000 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував GHST?

За останні 24 години GHST зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴159.9937848226608000, а найнижча — ₴1.8600969981870458544000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Aavegotchi?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як GHST порівнюється з іншими токенами категорії Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native?

У категорії Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native GHST демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Aavegotchi

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Aavegotchi (GHST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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