Сьогоднішня ціна Aave ZRX v1 (AZRX)

Поточна ціна Aave ZRX v1 (AZRX) сьогодні становить 0.502328 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AZRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave ZRX v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave ZRX v1 протягом дня — -4.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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