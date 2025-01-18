Ціна Aave ZRX (AZRX)
Поточна ціна Aave ZRX (AZRX) сьогодні становить 0.502328 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AZRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave ZRX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave ZRX протягом дня — -4.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave ZRX до USD становила $ -0.0261828459497304.
За останні 30 днів зміна ціни Aave ZRX до USD становила $ +0.0089833827.
За останні 60 днів зміна ціни Aave ZRX до USD становила $ +0.0613150096.
За останні 90 днів зміна ціни Aave ZRX до USD становила $ +0.16583948587632974.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0261828459497304
|-4.95%
|30 днів
|$ +0.0089833827
|+1.79%
|60 днів
|$ +0.0613150096
|+12.21%
|90 днів
|$ +0.16583948587632974
|+49.29%
Останній аналіз цін Aave ZRX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-4.95%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave ZRX is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aZRX is pegged 1:1 to the value of the underlying ZRX that is deposited in Aave protocol. aZRX, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aZRX accrue interest in real time, directly in your wallet!
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