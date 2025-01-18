Сьогоднішня ціна Aave yVault (YVAAVE)

Поточна ціна Aave yVault (YVAAVE) сьогодні становить 324.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVAAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave yVault протягом дня — -5.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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