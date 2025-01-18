Ціна Aave yVault (YVAAVE)
Поточна ціна Aave yVault (YVAAVE) сьогодні становить 324.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVAAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave yVault протягом дня — -5.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave yVault до USD становила $ -18.878337839695.
За останні 30 днів зміна ціни Aave yVault до USD становила $ -28.6622574000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave yVault до USD становила $ +288.4813409640.
За останні 90 днів зміна ціни Aave yVault до USD становила $ +158.70418374035546.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -18.878337839695
|-5.49%
|30 днів
|$ -28.6622574000
|-8.82%
|60 днів
|$ +288.4813409640
|+88.81%
|90 днів
|$ +158.70418374035546
|+95.53%
Останній аналіз цін Aave yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-5.49%
+9.66%
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