Ціна Aave YFI (AYFI)
Поточна ціна Aave YFI (AYFI) сьогодні становить 8,664.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave YFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave YFI протягом дня — +3.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave YFI до USD становила $ +281.98.
За останні 30 днів зміна ціни Aave YFI до USD становила $ -382.1443692360.
За останні 60 днів зміна ціни Aave YFI до USD становила $ +3,050.1435757520.
За останні 90 днів зміна ціни Aave YFI до USD становила $ +3,647.076114978629.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +281.98
|+3.37%
|30 днів
|$ -382.1443692360
|-4.41%
|60 днів
|$ +3,050.1435757520
|+35.20%
|90 днів
|$ +3,647.076114978629
|+72.69%
Останній аналіз цін Aave YFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+3.37%
+8.08%
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