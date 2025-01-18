Сьогоднішня ціна Aave XSUSHI (AXSUSHI)

Поточна ціна Aave XSUSHI (AXSUSHI) сьогодні становить 2.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXSUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave XSUSHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave XSUSHI протягом дня — -8.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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