Ціна Aave XSUSHI (AXSUSHI)
Поточна ціна Aave XSUSHI (AXSUSHI) сьогодні становить 2.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXSUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave XSUSHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave XSUSHI протягом дня — -8.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AXSUSHI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AXSUSHI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave XSUSHI до USD становила $ -0.21771529627282.
За останні 30 днів зміна ціни Aave XSUSHI до USD становила $ -0.1192708700.
За останні 60 днів зміна ціни Aave XSUSHI до USD становила $ +2.3648128500.
За останні 90 днів зміна ціни Aave XSUSHI до USD становила $ +1.281501928258183.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.21771529627282
|-8.64%
|30 днів
|$ -0.1192708700
|-5.18%
|60 днів
|$ +2.3648128500
|+102.82%
|90 днів
|$ +1.281501928258183
|+125.82%
Останній аналіз цін Aave XSUSHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-8.64%
+6.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AXSUSHI до AUD
A$3.703
|1 AXSUSHI до GBP
￡1.886
|1 AXSUSHI до EUR
€2.231
|1 AXSUSHI до USD
$2.3
|1 AXSUSHI до MYR
RM10.35
|1 AXSUSHI до TRY
₺81.489
|1 AXSUSHI до JPY
¥359.536
|1 AXSUSHI до RUB
₽235.727
|1 AXSUSHI до INR
₹199.134
|1 AXSUSHI до IDR
Rp37,704.912
|1 AXSUSHI до PHP
₱134.665
|1 AXSUSHI до EGP
￡E.115.92
|1 AXSUSHI до BRL
R$14.03
|1 AXSUSHI до CAD
C$3.312
|1 AXSUSHI до BDT
৳279.45
|1 AXSUSHI до NGN
₦3,582.549
|1 AXSUSHI до UAH
₴96.853
|1 AXSUSHI до VES
Bs124.2
|1 AXSUSHI до PKR
Rs641.194
|1 AXSUSHI до KZT
₸1,220.794
|1 AXSUSHI до THB
฿79.097
|1 AXSUSHI до TWD
NT$75.647
|1 AXSUSHI до CHF
Fr2.093
|1 AXSUSHI до HKD
HK$17.894
|1 AXSUSHI до MAD
.د.م23.092