Ціна Aave WBTC (AWBTC)
Поточна ціна Aave WBTC (AWBTC) сьогодні становить 101,213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave WBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave WBTC протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave WBTC до USD становила $ -1,069.4950497816.
За останні 30 днів зміна ціни Aave WBTC до USD становила $ +642.1559998000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave WBTC до USD становила $ +12,194.9519440000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave WBTC до USD становила $ +32,974.49271998086.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1,069.4950497816
|-1.04%
|30 днів
|$ +642.1559998000
|+0.63%
|60 днів
|$ +12,194.9519440000
|+12.05%
|90 днів
|$ +32,974.49271998086
|+48.32%
Останній аналіз цін Aave WBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-1.04%
+7.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave WBTC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aWBTC is pegged 1:1 to the value of the underlying WBTC that is deposited in Aave protocol. aWBTC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aWBTC accrue interest in real time, directly in your wallet!
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