Ціна Aave v3 wstETH (AWSTETH)
Поточна ціна Aave v3 wstETH (AWSTETH) сьогодні становить 3,875.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 wstETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 wstETH протягом дня — -4.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 wstETH до USD становила $ -199.214856175767.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 wstETH до USD становила $ -430.9153485930.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 wstETH до USD становила $ +188.6163102440.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 wstETH до USD становила $ +746.507032072584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -199.214856175767
|-4.88%
|30 днів
|$ -430.9153485930
|-11.12%
|60 днів
|$ +188.6163102440
|+4.87%
|90 днів
|$ +746.507032072584
|+23.86%
Останній аналіз цін Aave v3 wstETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-4.88%
+0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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