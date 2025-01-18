Ціна Aave v3 WMATIC (AWMATIC)
Поточна ціна Aave v3 WMATIC (AWMATIC) сьогодні становить 0.473354 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 WMATIC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25 USD
- зміна ціни Aave v3 WMATIC протягом дня — -7.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 WMATIC до USD становила $ -0.04113674.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 WMATIC до USD становила $ -0.0406337960.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 WMATIC до USD становила $ +0.0411365453.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 WMATIC до USD становила $ +0.102957.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.04113674
|-7.99%
|30 днів
|$ -0.0406337960
|-8.58%
|60 днів
|$ +0.0411365453
|+8.69%
|90 днів
|$ +0.102957
|+27.80%
Останній аналіз цін Aave v3 WMATIC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-7.99%
+4.55%
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