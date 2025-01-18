Сьогоднішня ціна Aave v3 WMATIC (AWMATIC)

Поточна ціна Aave v3 WMATIC (AWMATIC) сьогодні становить 0.473354 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave v3 WMATIC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25 USD

- зміна ціни Aave v3 WMATIC протягом дня — -7.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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