Сьогоднішня ціна Aave v3 WETH (AWETH)

Поточна ціна Aave v3 WETH (AWETH) сьогодні становить 3,246.6 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave v3 WETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99 USD

- зміна ціни Aave v3 WETH протягом дня — -5.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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