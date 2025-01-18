Сьогоднішня ціна Aave v3 WBTC (AWBTC)

Поточна ціна Aave v3 WBTC (AWBTC) сьогодні становить 102,874 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave v3 WBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.74 USD

- зміна ціни Aave v3 WBTC протягом дня — +0.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін AWBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AWBTC.