Ціна Aave v3 WAVAX (AWAVAX)
Поточна ціна Aave v3 WAVAX (AWAVAX) сьогодні становить 36.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 WAVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12 USD
- зміна ціни Aave v3 WAVAX протягом дня — +4.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 WAVAX до USD становила $ +1.48.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 WAVAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 WAVAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 WAVAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.48
|+4.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aave v3 WAVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
+4.19%
--
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