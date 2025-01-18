Сьогоднішня ціна Aave v3 USDC (AUSDC)

Поточна ціна Aave v3 USDC (AUSDC) сьогодні становить 0.999976 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave v3 USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.09 USD

- зміна ціни Aave v3 USDC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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