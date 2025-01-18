Ціна Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)
Поточна ціна Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) сьогодні становить 0.544744 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 stMATIC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 stMATIC протягом дня — -7.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 stMATIC до USD становила $ -0.04657427.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 stMATIC до USD становила $ -0.0447679335.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 stMATIC до USD становила $ +0.0493064136.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 stMATIC до USD становила $ +0.12263676.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.04657427
|-7.87%
|30 днів
|$ -0.0447679335
|-8.21%
|60 днів
|$ +0.0493064136
|+9.05%
|90 днів
|$ +0.12263676
|+29.05%
Останній аналіз цін Aave v3 stMATIC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-7.87%
+4.74%
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