Сьогоднішня ціна Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

Поточна ціна Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) сьогодні становить 0.544744 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave v3 stMATIC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave v3 stMATIC протягом дня — -7.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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